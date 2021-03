Sandro Pedroso Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 05:00

fotogaleria

Depois de um hiato de sete anos sem trabalhar em uma novela, Sandro Pedroso está de volta. Ele acaba de assinar um contrato com a Record para fazer parte da novela 'Gênesis'. "Estou muito feliz e não tenho palavras para descrever a alegria de participar desse projeto e poder fazer o que eu mais amo nessa vida que é atuar. O meu personagem se chama Hirá, um pastor de ovelhas que se torna muito amigo de Judá, personagem de Thiago Rodrigues, filho de Jacó e de Léa e que se arrepende de ter vendido o irmão José de Egito. É uma história muito bonita de amizade entre pessoas", conta Sandro Pedroso com exclusividade à coluna.

O ator, que trabalhou pela última vez em 'Pecado Mortal' na mesma emissora, em 2014, conta que está na fase de caracterização do personagem. Sandro já fez as provas de figurinos e maquiagem, os testes para a Covid-19 e agora se prepara para começar a gravar na próxima semana. "Estou estudando os capítulos e me sinto muito empolgado e agradecido também. Como cristão, eu tenho que falar isso porque o ano de 2020 foi muito difícil para todo mundo, mas foi um ano que eu plantei muitas coisas boas e, hoje, estou podendo colher. Me sinto privilegiado de poder ter um trabalho no momento que muitas pessoas estão sem trabalhar. Ter um contrato no meio da pandemia é mais uma prova de milagre na minha vida", diz Sandro que revelou ter se tornando cristão há cinco anos. "Eu vinha frequentando uma igreja lá em Goiânia e essa volta à televisão tinha sido me profetizada há um tempo. Acreditei e depois de tantas lutas, eu consegui voltar a trabalhar em novelas".

Publicidade

Mesmo separado da Jéssica Beatriz, há um ano, Sandro tem dividido com ex-mulher e filha do cantor Leonardo a sua nova rotina. "Uma separação é sempre difícil porque ninguém casa para se separar, mas posso dizer que Jéssica é minha amiga. Nós temos um filho e nossa relação tem que ser saudável. E ela é. Ontem mesmo, nós conversamos, contei sobre o trabalho e ela ficou feliz por mim", assume Sandro que, por enquanto, vai morar no Rio. "Eu gosto de Goiânia e tem o meu filho lá, que morro de saudades, mas aqui tem trabalho na minha área, né? Vamos ver".