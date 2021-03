Zilu Godói Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 06:28

Boa notícia! Zilu Godói está curada da Covid-19. A empresária fez questão de mostrar o resultado negativo do exame em sua rede social: "EU VENCI A COVID! Quero aqui, compartilhar com vocês o resultado do exame que fiz ontem.... e GRAÇAS A DEUS, e às orações de todos vocês, eu estou curada da Covid!!!! Obrigada por tanto carinho e amor, e pela força que recebi de vocês no decorrer desses dias!!!! Gratidão, gratidão e gratidão!!!!! Que nosso Senhor CURE TODAS AS PESSOAS QUE ESTÃO ENFERMAS DESSE VÍRUS, E PROTEJA TODOS NÓS DESSE MAL!!! Amém!!!!", escreveu ela no post do Instagram.

Veja o resultado do exame:

Publicidade