Faustão recebe primeira dose da vacina Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 16:21

Esta segunda-feira (29) foi dia de vacinação para mais dois artistas: o apresentador Fausto Silva e o cantor Zé Ramalho. Aos 70 anos, Fausto esteve pela manhã em um posto de vacinação drive-thru, em São Paulo, enquanto Zé Ramalho, de 71, se vacinou em um posto na Gávea, Zona Sul do Rio.

Zé Ramalho toma primeira dose da vacina contra a Covid-19 Agnews

Atualmente, pessoas de 69 a 71 anos estão sendo atendidas em diversos pontos de vacinação, de acordo com a fase atual do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.