A saia de Fiuk foi tema de muita confusão no 'BBB 21' na semana passada, mas nesta segunda-feira (29), o repórter do 'Mais Você', Ivo Madoglio acabou ressuscitando a polêmica ao apresentar o quadro 'Giro BBB' com um modelo plissado preto. "Não sei se dá para mostrar para você, mas hoje eu vim de saia. É uma homenagem ao Fiuk, porque homens podem andar de saia, sim. Vocês, mulheres, é quem estão com toda a razão de tudo, porque andar de saia é gostoso", começa o jornalista contando para Ana Maria Braga sobre a experiência.

"Pois é. Eu não ia falar nada, mas ele não se aguenta. Eu me preparei psicologicamente, sabendo que ele ia entrar de saia, e pensei: 'Vou ficar quietinha', para ver até qual momento ele ia aguentar até desfilar essa saia", brincou a apresentadora e Ivo completou: "Andar de saia é gostoso, é fresquinho, gostei da experiência".

Na semana passada, ao ver Fiuk de saia, Rodolffo comentou que não daria para levá-lo para as baladas de Goiânia com aquele figurino e depois insinuou que o filho de Fábio Jr não seria 'macho'.