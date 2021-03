Henrique Camargo Divulgação: Marcos Brozzo

Por O Dia

Publicado 30/03/2021

Depois de dar vida ao Caio, de 'Amor Sem Igual', Henrique Camargo, já ganhou um papel na novela 'Gênesis' também na Record. O ator teen vai interpretar Ismael, Filho de Abraão (Zé Carlos Machado) e Agar (Hylka Maria). Muito arteiro e que adora aprontar suas peripécias com os amigos, ele é meio irmão de 'Isaque' (Dani Gutto) e chama atenção das meninas, principalmente de 'Debra' (Laura Svacina), que irá pensar que ele será o herdeiro de Abraão.

"Interpretar Ismael está sendo uma experiência muito emocionante e é também um grande aprendizado. O nascimento dele trouxe muitas consequências que atingem a humanidade até os dias de hoje, como no grande conflito entre os Árabes e os Judeus. Esse conflito é fruto da impaciência de Sara, que não esperou a promessa de Deus se cumprir e pediu para Agar engravidar de Abraão. Quando Ismael nasceu, deu início a rivalidade entre Sara e Agar. Ismael homem de guerra, deu origem ao povo Árabe e se tornou afronta para os seus irmãos", explica Henrique que tem estudado bastante para compor seu personagem.

Ele também falou do prazer em atuar ao lado de atores como Hylka Maria, Zé Carlos Machado, Adriana Garambone, Marcos Winter e outros. "Todos são atores muito queridos e tem sido muito especial. A minha ligação com a Hylka é forte, temos muita sintonia em cena, espero que o público goste do que estamos construindo juntos com tanto carinho.", admite.