Valentina Cedeño e Neymar Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 16:49

Neymar usou as redes sociais nesta quarta-feira (31) para jogar água fria nos boatos de que estaria em um relacionamento sério e apaixonado pela cantora Valencede. Misturando espanhol e português em um publicação, o atacante negou um envolvimento com a interprete venezuelana. "Saiu por aí que estoy enamorado. Só esqueceram de avisar o pai", escreveu o craque no Twitter.

Valencede é Valentina Cedeño, uma cantora de 25 anos, vive em Boston, nos Estados Unidos e recentemente lançou o single autoral Like Me. No final de fevereiro, ela postou nas redes sociais que teria conhecido Neymar pessoalmente no final de fevereiro em Paris e desde então começaram surgir os primeiros boatos de um affair.

Publicidade