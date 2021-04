Rick Tavares Reprodução

Publicado 31/03/2021 21:43 | Atualizado 31/03/2021 21:48

Esta colunista quase caiu da cadeira ao saber que um fã tinha feito uma tatuagem íntima em homenagem a Anitta. Íntima mesmo. Pois bem. O maquiador Rick Tavares quis gravar no corpo algo para marcar o aniversário da cantora, que completou 28 anos de idade na última terça-feira (30). Em publicação no Instagram na madrugada desta quarta-feira (31), ele mostrou onde fez o desenho de um fogo em chamas: no **.

"Vocês pensaram que eu não ia tatuar minha bunda hoje né? Busquei diferentes formas de demonstrar minha admiração por você, então resolvi eternizar em meu corpo esse carinho. Feliz aniversário, você é incrível", escreveu ele na legenda do post, marcando a artista. E não demorou muito para o maquiador receber uma chuva de críticas, mas Rick rebateu.

“Tem muita gente dizendo que é biscoito, que são dez minutinhos de fama, mas deixa eu dizer uma coisa: gente, eu não me importo com as críticas, até porque, se eu me importasse, não postaria foto tatuando o **, explicou Rick que garantiu ter sentido pouca dor na hora de fazer a tatuagem: “De zero a dez, quatro”.

A coluna procurou Rick e ele abriu o jogo: "Eu tinha acompanhado o story do Rafa Uckman e ele disse que ela havia tatuado a palavra 'Love', mas a palavra não combina comigo aí resolvi tatuar um fogo em chamas. Literalmente com o fogo no ** (risos). Mas foi tudo em homenagem a minha diva maior: Anitta. Sou muito fã".

