Esta coluna soube da participação de outros três casais na próxima edição do 'Power Couple Brasil', da Record TV. São eles: Adriana Bombom e o noivo Adrien Cunha, a cantora Li Martins, ex-Rouge, e o marido JP Mantovani, e os ex-BBBs Mari Gonzales e Jonas Sulzbach. Além deles, também antecipamos Jonathan Costa e a namorada Carolina Santos e confirmamos também a ida dos ex-BBBs Aline Gotschalg e Fernando Medeiros.

Nos bastidores também são dados como certos os nomes de Mc Mirella e do marido Dynho Alves, da ex-'Fazenda' Victória Villarim e do noivo Paulo Rapuano, além da apresentadora Renata Dominguez e do marido Leandro Gléria.



Por enquanto os futuros participantes ainda estão em fase de realizar os exames médicos. Apresentado por Adriane Galisteu, o 'Power Couple' tem estreia prevista para 11 de maio, mesma data e faixa de horário da volta do reality 'No Limite', que faz sua reestreia na TV Globo depois de anos fora do ar.