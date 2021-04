11/01/2019 - AGÊNCIA DE NOTîCIAS - PARCEIRO - Paulo Gustavo no show do cantor Ney Matogrosso no Vivo Rio, no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio, na noite de sexta-feira, 11 - Foto: Onofre Veras/Parceiro/Agência O Dia Onofre Veras/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 15:53 | Atualizado 07/04/2021 15:57

Mãe de Paulo Gustavo, dona Déa Lúcia Amaral iniciou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (7), uma campanha de doação de sangue para ajudar o filho em tratamento contra a Covid-19. "Se não morar no Rio de Janeiro, doe em qualquer lugar. Vamos ajudar. Doação de sangue é um ato de amor ao próximo", escreveu a matriarca.

Intubado devido às complicações da Covid-19, o ator, que está internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, precisou receber bolsas de sangue, por conta do tratamento que vem fazendo com o equipamento ECMO, como explica o marido do humorista, o dermatologista Thales Bretas.



"Sabemos que, por causa da Ecmo (circulação extracorporea em membrana, que é o pulmão artificial), ele tem que ficar anticoagulado, perde um pouco de sangue, e por isso precisou tomar algumas bolsas de sangue", informou Thales, que disse ainda que o quadro clínico do artista vem melhorando aos pouquinhos.







