Publicado 15/04/2021 05:00 | Atualizado 15/04/2021 13:30

Juliette realmente não tem um dia de paz e nem mesmo sua equipe contribui para isso. Esta coluna teve acesso a algumas conversas de escritórios experientes com a equipe da sister do 'BBB 21', onde todos demonstravam interesse em prestar seus serviços à maquiadora. Todos recebiam a mesma resposta: que nada seria fechado até a saída de Juliette, já que este era um pedido da própria.

Acontece que alguém da equipe resolveu contrariar o pedido de Juliette e fechou com o escritório de assessoria de imprensa de Anitta, que tem experiência bem reduzida na parte de vendas. Esse escritório fez questão de divulgar Juliette como a mais nova integrante de seu casting. E após essa divulgação, outros escritórios se revoltaram por terem se sentido enganados pela equipe da paraibana.

Alguns prometeram, inclusive, tornar a vida da futura ex-BBB mais difícil, já que agora está por trás de Juliette o escritório conhecido por não um ter bom relacionamento com alguns departamentos de marketing de empresas que já trabalharam e até mesmo com a própria imprensa. Alguém avisa para Juju quando ela sair da casa mais vigiada do Brasil, para que procure referências do tal escritório com Bruna Marquezine, Ferrugem e Mc Guimê? Certamente eles tem coisas para contar.