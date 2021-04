Agripino Magalhães Reprodução

Publicado 22/04/2021 21:03

Uma semana depois de entrar com um recurso para afastar a promotora Cristiana Tobias de Aguiar Moeller Steiner do processo que move contra Neymar, Agripino Magalhães decidiu denunciar nova manobra no caso. Nesta quinta-feira (22), o advogado do ativista LGBTI+, Angelo Carbone, descobriu que o delegado do 15º Distrito Policial (Itaim Bibi) pediu o sigilo na investigações. Igor Noya alegou que petição era para evitar os prejuízos financeiros e de imagem ao jogador de futebol. O Ministério Público contestou a solicitação e agora acabe a um juiz decidir sobre o segredo ou não da ação na Justiça.

"É um absurdo os crimes praticados pelo Neymar e seus 'parças', que incitam ódio e a violência contra a população LGBTI+, e as autoridades preocupadas mesmo é com a imagem de um famoso jogador de futebol. Até quando as pessoas vão continuar passando pano para esses crimes e essas pessoas? É lamentável", reclama o ativista e Suplente de Deputado Estadual, em São Paulo.

Agripino denunciou Neymar pelos crimes de homofobia, incitação ao ódio e ameaça de morte contra o modelo Tiago Ramos, ex-'padrastro' do craque, após uma briga com Nadine Gonçalves, em junho de 2020. Em março, o ativista foi ao 15º Distrito Policial para prestar seu depoimento sobre o caso. Aos policiais, ele afirmou que pessoas ligadas ao jogador o ameaçaram de morte e lhe ofereceram suborno para desistir do caso, o que ele não aceitou. Agripino ainda contou que precisou mudar de endereço residencial para manter sua integridade física, já que foi perseguido e teve seu celular roubado por dois indivíduos durante uma abordagem na rua.