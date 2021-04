Nathália Zannin Divulgação

Publicado 30/04/2021 13:17 | Atualizado 30/04/2021 14:41

Bailarina do 'Domingão do Faustão', Nathália Zannin fala um pouco sobre a relação do apresentador do dominical da Globo com o balé da atração. “O Fausto dá oportunidades para nós, dançarinas, desempenharmos diferentes funções. Umas se tornam repórteres, outras apresentam merchandising, por exemplo. Isso traz um novo olhar para as profissionais da dança”, reflete a dançarina.

Ainda segundo Nathália, Fausto Silva costuma sempre incentivar o time do balé. “Ele acredita mais na gente do que nós mesmas”, brinca. “A forma como ele nos empodera e nos dá forças é maravilhosa. Trabalhar lá é uma faculdade, porque você aprende diariamente. Além disso, levamos a dança muito a sério e respiramos arte”, acrescenta.

A bailarina também fala sobre sua relação com a dança. “Dançar é mais do que apenas movimentar o corpo. É expressão artística, e, acima de tudo, muita dedicação. Já passei por momentos difíceis que consegui superar dentro da sala de aula, buscando desenvolver ainda mais as minhas técnicas e encontrando forças a partir disso. É como terapia. Para mim, a dança renova, cura e transforma”, afirma.