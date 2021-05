Ray Reyes Reprodução

Ex-integrante do Menudo, Ray Reyes morreu nesta sexta-feira (30), aos 51 anos, em sua casa em Porto Rico. Ray esteve no Brasil por várias vezes na década de 80, quando a boy band fazia muito sucesso na América Latina com a formação mais conhecida: Robby Rosa, Charlie Massó, Roy Rosselo, Ray Reyes e Ricky Meléndez, que depois foi substituído por Ricky Martin. A morte foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor, e oficialmente a causa não foi divulgada, mas circulam boatos entre os fãs que a causa teria sido de infarto.

"Nosso Ray Reyes partiu de nosso plano terreno. Neste momento de dor, a família pede espaço. Pedimos oração por sua família, amigos e fãs ao redor do mundo. Mais tarde, quando tivermos os detalhes, iremos informá-los. Agradecemos seu respeito e deferência", diz o comunicado.

