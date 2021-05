Paolla Oliveira e Iron Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 08:07 | Atualizado 02/05/2021 12:12

Em 'A Força do Querer', sempre que era preciso fazer uma incursão numa comunidade, Jeiza, personagem de Paolla Oliveira, ia acompanhada de um cão da raça pastor alemão. Pois bem. Iron morreu na última sexta-feira (30) e ganhou homenagem nas redes da autora da trama, Gloria Perez: "Iron foi um bravo combatente do BAC, e também protagonista de #aForçaDoQuerer , como o fiel companheiro da PM Jeiza. Aposentou-se com as devidas honras militares, e hoje nos deixou: é mais uma estrelinha", escreveu.

O Batalhão de Ações com Cães prestou uma homenagem ao cão lamentando a morte do animal de dez anos, que se recuperava de uma cirurgia contra um câncer.

