Publicado 10/05/2021 05:00 | Atualizado 10/05/2021 09:55

Fora do 'BBB 21', Sarah Andrade já começou a traçar seus planos para a carreira que pretende seguir de agora em diante. Ela, que é consultora de marketing, garante que não vai abandonar o marketing, mas pretende usá-lo para auxiliá-la nessa nova fase diante dos holofotes. Com planos de chegar um dia a fazer TV, ela afirma que a prioridade no momento é melhorar sua oratória e relacionamento com o público.



"O marketing faz parte de mim, então eu não tenho como deixar isso de lado. Acredito que até nessa nova carreira (artística) que eu tô seguindo, o marketing vai me ajudar muito como complemento pra tudo que está acontecendo na minha vida. Quero, sim, investir na carreira artística, quero aproveitar e agarrar essa oportunidade. Mas não sei ainda que rumo tomar. Agora é estudar as possibilidades, melhorar como profissional, querendo ou não é uma profissão nova. Quem sabe fazer sessões com uma fonoaudióloga, aulas de teatro e tudo o que possa me ajudar a lidar melhor com o público, melhorar minha oratória, quero mais focar nisso, nesse momento. E quem sabe, no futuro, pensar em alguma coisa na TV também", cogita.

Para facilitar os trabalhos, Sarah segue planejando morar em São Paulo e quer dividir um imóvel com seu fiel escudeiro e parceiro de reality, o economista Gil Nogueira. "Ainda não tivemos tempo porque nossa agenda está bem corrida. Mas vamos conversar sobre isso, sim. Essa semana a gente já conversa sobre tudo. E em breve a gente já consegue fazer esses planos e ver como será melhor pra cada um de nós", conta.



Após o rompimento do famoso G3, trio composto por ela, Gil e Juliette, Sarah garante que quer, sim, ter uma conversa com a paraibana para acertar todas as pendências para voltar às boas, assim como fez com os demais participantes com quem teve algum desentendimento dentro do reality. "Quero conversar com ela, sim, assim como já conversei com todo mundo da casa. Todo mundo que eu tive problemas eu já resolvi e está tudo bem. Então com ela não será diferente. Quero conversar, sim, e deixar tudo bem e resolvido. Querendo ou não, a gente ainda vai conviver muito, se esbarrar muito, então quero ficar bem todos que participaram, inclusive com a Juliette".



Já sobre os boatos de que teria vivido um affair com o brother Rodolffo fora do confinamento, ela nega e jura de pés juntos que trata-se apenas de uma linda amizade. "Rodolffo é meu amigo. A gente não ficou. Temos uma amizade muito gostosa, mas é apenas amizade. Não aconteceu. É só um shipper de amizade. Beijos 'Sarolffos', a gente vai continuar sendo amigos aqui fora", garante a loura, que fugiu da raia quando perguntada se já beijou na boca depois que deixou o programa. "Isso aí eu prefiro deixar em off. Prefiro não falar sobre essa parte da minha vida. Deixo na mente de cada um: será que sim ou não?".