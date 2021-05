Gabi Martins: antes e depois Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 14:32

Após virar um dos assuntos mais comentados no Twitter por conta das mudanças em seu rosto, a cantora e ex-BBB, Gabi Martins, resolveu rebater as críticas do público à sua harmonização facial. "Ninguém nunca está satisfeito. Te julgam pela falta, pelo excesso. Mas, se você faz pra agradar a si mesma, é o que importa. Se você faz por você e pra você, deixe que falem. Seja leve e feliz. Se eleve. O mundo já está pesado demais", desabafou a cantora no Instagram.

Diferente de quando entrou no 'BBB 20', Gabi Martins agora está morena e ostenta um rosto mais desenhado e com lábios mais grossos. A mudança no visual da cantora ficou tão evidente em uma publicação realizada no Instagram, que os comentários sobre o novo rosto da cantora foram inevitáveis.