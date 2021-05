Edu Guedes Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 05:00

Um imóvel comprado por Edu Guedes vem fazendo o apresentador passar noites sem dormir. A coluna explica: ele descobriu recentemente que o bem havia sido penhorado, após ser adquirido do ex-jurado do programa 'Ídolos', Marco Camargo e da mulher do produtor musical, Fernanda Boscolo de Camargo.



Marco Camargo e Fernanda venderam, em outubro de 2016, um terreno no Alphaville Residencial 4, em Santana de Parnaíba, São Paulo. De acordo com Guedes, por manterem uma relação de amizade e confiança e por serem colegas de trabalho na televisão, jamais poderia suspeitar que o imóvel vendido pelo casal estivesse sendo objeto de uma ação de execução.



Segundo Edu conta no processo, foram feitas inúmeras tentativas de contato com o casal, mas todas sem sucesso. Para não perder o imóvel, o apresentador se viu obrigado a quitar os valores. A dívida foi paga em novembro de 2020, e agora ele pede uma indenização de R$ 440 mil ao casal.



Logo depois, ele notificou Marco e Fernanda para que o casal fizesse o ressarcimento do valor, mas as tentativas amigáveis foram em vão. Por conta disso, o advogado de Edu optou pela cobrança regressiva. Na ação, ele conta que Marco e Fernanda teriam declarado no contrato de compra e venda, em 2016, que o imóvel não sofria restrições de qualquer natureza, inexistindo ônus real, pessoal, judicial ou extrajudicial. Edu Guedes narra ainda que sobreveio a informação, de que a aquisição originária entre os antigos proprietários e Marco Camargo e sua mulher, foi mantida sob fraude de execução.