Irmã de Sabrina Sato, Karina Sato publicou um vídeo emocionante em seu Instagram, na noite de terça-feira (11). A empresária, de 41 anos, teve alta após ser internada com Covid-19 e se emocionou ao reencontrar os filhos, Felipe e Manu.

"Ainda preciso de repouso para me recuperar, mas preciso agradecer a Deus, aos meus médicos @zeballos59 @vaniaassaly e todo time de profissionais que estiveram comigo durante minha internação. Minha família (de sangue e de vida) que esteve ao meu lado o tempo todo, vocês foram fundamentais. Uma nova visão da vida, no meio de tanta dor e perdas. Parecia que não ia ter fim, a insegurança, a incerteza, os picos da doença, que se alternavam com a fé e o amor...", revelou Karina.

"Meus pensamentos dentro da consciência turva, era a vontade de voltar para meus filhos, a dor da família do Paulo Gustavo (e que nos deixou tantas lições de vida) e o pensamento positivo na cura, pra mim, que geralmente sou uma pessoa positiva, foi o mais difícil. Me sentia me despedindo a cada dia, que os dias de consciência estavam contados e precisava resolver tudo. Muito obrigada pelas orações e energias positivas. Muito obrigada minha equipe maravilhosa da @sato_rahal e amigos que estiveram o tempo todo comigo em coração e oração. Peço que cuidem-se! Muito!", concluiu.