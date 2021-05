Viviane Araújo se casa com Guilherme Militão no Rio reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 17:34

Viviane Araújo trocou alianças com o noivo, Guilherme Militão, nesta quinta-feira (13), no Rio de Janeiro. Em cerimônia intimista, a atriz e rainha de bateria do Salgueiro usou um vestido branco com detalhes em renda e ainda exibiu as alianças nos stories de seu Instagram. Debora Martinez, assessora de Viviane, foi madrinha da união. Uma comemoração também intimista deve acontecer na casa da atriz, na noite de hoje.

Viviane Araújo se casa com Guilherme Militão no Rio reprodução Instagram