Na última quinta-feira (13), a Câmara de Vereadores de Niterói aprovou a troca de nome da Rua Coronel Moreira César, em Icaraí, Niterói, para Rua Ator Paulo Gustavo. E os aplicativos de localização já alteraram o nome da tradicional via da zona sul. Agora, quem faz a busca encontra: Rua Ator Paulo Gustavo.

Paulo Gustavo, que morreu vítima da Covid-19 no dia 4 de maio, aos 42 anos, nasceu e cresceu em Niterói. A mudança no nome foi apoiada por uma votação na internet, no fim de semana.

De acordo com a Prefeitura de Niterói, nenhum dos processos relativos à troca do nome da rua, como alvarás, certidão de logradouro e averbação do novo nome, terão custos para moradores ou lojistas. A antiga Coronel Moreira César é conhecida por abrigar o grande centro comercial de Icaraí, com shoppings e lojas badaladas.