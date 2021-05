O senador Romário, do Podemos ARQUIVO/O DIA

Esta coluna de seis leitores descobriu que Romário está nos preparativos finais para a comemoração do aniversário de 16 anos de sua filha caçula, Ivy. O evento está previsto para acontecer na casa do senador, no Rio de Janeiro, neste sábado (14). Segundo fontes desta colunista, o evento deve contar com pelo menos 100 convidados. Apesar de ser o aniversário de 16 anos, o ex-jogador está montando uma comemoração digna dos 15, já que no ano passado, no início da pandemia, a caçula teve apenas um bolinho em casa para debutar.

Em janeiro deste ano, Romário também promoveu um festão em sua casa para comemorar seu aniversário de 55 anos. Oficialmente o político só divulgou um jantar em família para celebrar a data, no entanto, acabou vazando a informação sobre outra comemoração que aconteceu na casa dele, e que contou com a presença de centenas de convidados.

Mas e a pandemia, gente?