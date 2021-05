Mayra Cardi reprodução do instagram

Publicado 17/05/2021 05:00

A life coah Mayra Cardi passou os últimos meses brigando com o Facebook na Justiça. Ela quer descobrir quem está por trás de quatro perfis do Instagram, todos com os nomes da socialite Day Mccarthy.



Mayra diz que tem mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, já tendo sido apresentadora de televisão, e que mantém sua imagem ligada a uma série de patrocínios e publicidade. Contudo, esses perfis estão supostamente associando sua imagem a mulheres de prostituição.



Recentemente, Mayra obteve uma vitória na Justiça: em março o Facebook foi condenado a fornecer todos os dados dos usuários dos perfis apontados pela coach.



O caso está longe de ser solucionado, uma vez que Facebook recorreu, afirmando que os perfis já foram removidos e que todos os dados dos usuários que encontravam-se em seu poder, já foram entregues a Justiça. Mayra segue indignada.