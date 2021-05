Por O Dia

Publicado 17/05/2021 09:49 | Atualizado 17/05/2021 09:56

Valquíria Nascimento, mãe de MC Kevin, fez um desabafo emocionado em seu Instagram. Ela publicou a última foto enviada pelo filho antes de cair da varanda de um dos apartamentos de um hotel de luxo na zona oeste do Rio: "Esta foi a última foto que você me mandou. Meu filho foi embora. Um pedaço de mim... Poxa, filho, tínhamos tantos planos, tanta coisa pra fazer ainda juntos... Não acredito que você me deixou. E agora? Com quem vou brigar? Com quem vou acordar brava de madrugada? Com quem vou pedi conselhos? Com quem vou conversar? Meu filho, amigo, o homem da casa... Você está levando um pedaço de mim. Tenho certeza que o céu não vai ser mas o mesmo com a sua chegada aí. Tá doendo tanto, tanto mas tanto... Não tenho palavras... Só quero pedir pra Deus cuidar dele aí pra mim. Filho, a última coisa que você falou foi: 'mãe, eu te amo'. Eu também quero te dizer: filho, eu amo você! Obrigada por tudo, mas tudo mesmo... Te amo até o último dia da minha vida".