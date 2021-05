Após afastamento, Genilson Araujo retorna ao Bom dia Rio e ganha homenagem Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 07:03 | Atualizado 19/05/2021 12:39

Quem acompanha o 'Bom Dia Rio' viu Genilson Araújo chorar em seu retorno ao telejornal na manhã da última terça-feira (18) após 14 meses longe do matutino por conta da pandemia. Vacinado com a primeira dose da Astrazeneca, Genilson voltou a comandar o Globocop e recebeu até homenagens dos colegas. Mas ele foi novamente afastado nesta quarta-feira (19).

fotogaleria

Publicidade

Esta colunista que vos escreve recebeu várias mensagens de internautas perguntando por Genilson. Nesta manhã, Guilherme Peixoto - que ficou no lugar de Genilson durante o afastamento - estava no helicóptero. Pois bem. Segundo apuração desta colunista que vos escreve, a TV Globo resolveu revisar o protocolo interno, que permitia a volta de seus funcionários após a primeira dose. Nesta revisão, ficou decidido que para retornar ao trabalho, será necessário que o funcionário tenha tomado as duas doses da vacina. Geniilson é do grupo de risco porque tem mais de 60 anos.

A coluna entrou em contato com a assessoria de imprensa da emissora, que emitiu a seguinte nota: "O protocolo não mudou, a análise é caso a caso. No caso do Genilson, a direção de Jornalismo considerou mais prudente esperar a segunda dose, o que não demora".