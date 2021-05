MC Kevin Reprodução de internet

Pouco antes de cair do quinto andar de um hotel de luxo na zona oeste do Rio, MC Kevin fez um vídeo se declarando para a advogada Deolane Bezerra. Ele estava na praia e parou em frente a um grupo de pagode que tocava 'Desliga e Vem', do Exaltasamba. "Mandei até os grupo (sic) vir aqui tocar pra você, ó. Você fica querendo tratar nós (sic) como 'fiote'. Nós não é seu fiote não. Eu te amo", disse o funkeiro na tarde do último domingo (18).