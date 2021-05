Oik Divulgação/GH Music

Caio Luídy, o Oik, começou sua carreira há pouco menos de cinco anos, mas já é um fenômeno. Chamou a atenção da cantora internacional Cardi B, que estava ouvindo um dos seus hits, 'Surtada' – gravado com as participações de Dadá Boladão e Tati Zaqui, que conta com mais de 265 milhões de visualizações no YouTube –, e gostou tanto, a ponto de postar no Twitter a sua vontade de gravar a música numa versão em espanhol. Aproveitando o bom momento da carreira e o seu contrato assinado com a produtora GH Music, o rapper acaba de lançar o single 'Pique matrix', com direito a vídeo clipe no YouTube. A música conta com a parceria de Pep Starling.

"Estou muito feliz com toda essa repercussão. Acredito que estou vivendo um momento muito importante da minha carreira. O clipe foi lançado e os views já dispararam. Agradeço aos meus fãs por isso e por todo público que gosta do meu som", conta.

'Pique matrix' é uma composição própria e o clipe conta com uma ficha técnica recheada de nomes de peso como Rafael Carmo, que assina a direção geral e roteiro, além da fotografia ao lado de Fernando Fernandez. Na produção executiva, Marina Novello e Caê Drummond. E na direção de arte, Luciana Sushi. Com 26 anos, Oik nasceu e cresceu na comunidade e sempre sonhou em trabalhar com artes. Quando criança quis ser cantor ou ator e acabou seguindo a carreira musical ao lado de dois amigos, em um grupo de rap.

Oik tem quase um milhão e meio de ouvintes mensais no Spotify e ao ser perguntado sobre os próximos passos da sua carreira, faz mistério, mas revela que o feat internacional pode se concretizar. "É tudo um sonho pra mim. Meu escritório já está em contato com o empresário da Cardi B. Vamos torcer para que essa parceria aconteça. Imagina o pai aqui cantando em espanhol?", finalizou o artista.