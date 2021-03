Oik Reprodução Instagram

Publicado 23/03/2021 05:00

O rapper Oik foi reverenciado pela cantora Cardi B, depois do sucesso de 'Surtada'. A canção, que foi uma parceria entre ele, MC Tati Zaqui e Dadá Boladão, contou com mais de 265 milhões de visualizações no YouTube e chamou a atenção da artista internacional, que revelou a vontade de fazer uma versão em espanhol da música. A norte-americana expôs que estava ouvindo a música e confessou no Twitter: "Quero regravar essa canção em espanhol. Eu amo".

E o brasileiro reagiu à fala da cantora americana. "Estou preparando, hein! Tô felizão com essa repercussão. Aí te pergunto: será que fica maneiro o pai cantando em espanhol?", questionou Oik, que contou viver um momento muito importante da sua caminhada, já que está com um novo trabalho nas plataformas digitais e no casting de uma grande produtora.

Cardi B sempre enaltece os ritmos brasileiros. Ela já gravou com Anitta e tocou um remix do DJ Pedro Sampaio na sua última apresentação no Grammy.