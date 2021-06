Isadora Pompeo - Reprodução

Isadora Pompeo, ex-mulher do jogador do Flamengo Thiago Maia, resolveu abrir o jogo sobre a separação do casal com menos de três meses de casamento. A cantora gospel revelou que 'passou por situações humilhantes' durante a relação. "Como vocês sabem, eu me apaixonei, namorei e casei. Eu estava feliz, esperançosa e transbordando de amor e, infelizmente, as coisas mudaram de uma forma repentina e me pegaram de surpresa. Foi bem difícil porque no início tudo era maravilhoso. Cumplicidade, parceria... tudo. Mas, depois de casada, eu vivi situações que hoje sei o quanto elas são comuns a milhões de mulheres no Brasil inteiro. Precisei encarar muitos ciúmes, preconceito, machismo e uma tentativa permanente de controle sobre mim. A palavra de Deus diz que o amor não arde de ciúmes, não se soberbesse nem se irrita facilmente. Muito pelo contrário. Tudo crê, tudo supera e tudo suporto. Eu achava que era amor para não perder, mas hoje eu sei que para amar, não é preciso diminuir alguém".

Isa conta ainda em vídeo publicado nesta terça-feira (1) que na sua cabeça o casamento era para sempre e, por isso, mesmo passando por situação difíceis, ela insistiu na relação com Thiago. "Eu tentei de tudo para continuar casada e descobri que meu amor seguia gigante, mas era incapaz de amar por nós dois", admitiu a cantora que negou uma suposta traição. "Com muita tristeza me deparei com muitas mentiras, boatos e fofocas que tentaram destruir a minha vida e a minha verdade. Chegou a sair na imprensa que eu teria traído o Thiago. É uma mentira!".

