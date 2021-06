Gkay - Reprodução

Publicado 16/06/2021 05:21

Mal acordou na manhã desta terça-feira (15), Gkay foi bombardeada com vários comentários de haters em uma das suas redes sociais. A influenciadora e atriz não suportou as críticas e resolveu desabafar em uma série de vídeos no Instagram reclamando sobre a pressão e disse que não aguentava mais pessoas 'sem noção infernizando' sua vida com opiniões que ela não precisava. Em conversa com a coluna, Gkay assumiu que anda cansada. "Receber sempre ataques é muito desgastante e eu acabo me desabafando nas redes sociais porque as pessoas precisam entender que é preciso parar e ser mais cuidadosas na hora de fazer um comentário. Esse comentário pode realmente ferir alguém, magoar alguém e acabar com o dia daquela pessoa", explicou,

Segundo Gkay, as últimas críticas são por causa da mudança no visual. Ela escureceu os cabelos e tem sido chamada de 'feia'. Quando eu estava loira, falavam que estava feio, que estava horrível. Agora estou morena, e falam que está feio, que está horrível. Deixa eu, pelo amor de Deus, só parem, é toda hora. Eu abro o meu direct pra ter o feedback de alguma coisa, e é só desgosto, gente, de verdade", comentou a atriz , que completou:

As pessoas precisam pensar nisso e ponderar. Acredito que é preciso sempre elevar o positivo e eu procuro elevar os fãs que torcem por mim e que me acompanham. Os meus seguidores são quem me dão força e me motivam a estar todos os dias ali produzindo conteúdos. Eu faço as coisas para eles e essa é a melhor parte de viver isso tudo, de trabalhar", entregou Gkay que, recentemente, teve o filme 'Carnaval' lançado na Netflix. "Estou vivendo um momento profissional maravilhoso. Estou com um longa, da Netflix , que está há mais de uma semana no top 10 e já estou trabalhando em outro projeto, que vem em seguida, mas ainda não posso falar nada sobre esse trabalho.

