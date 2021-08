Rafa Kalimann - Reprodução

Rafa KalimannReprodução

Publicado 07/08/2021 17:46

Rafa Kalimann realizou mais um sonho desde que saiu do 'Big Brother Brasil 20' e virou uma das influenciadoras que faturam alto nas redes sociais. A apresentadora contou para seus seguidores que comprou uma casa de praia em Búzios, na Região dos Lagos, no Rio, e mostrou detalhes da propriedade nos stories do Instagram neste sábado (7). "Deus é maravilhoso o tempo todo. Pegando minhas chaves, realizando mais um pedido que fiz pra Ele", escreveu a ex-BBB. "Lembro do dia que pedi isso para Ele. Comprar minha casa de praia (Ele colocou no plural) para proporcionar o melhor para a minha família. É sobre não desistir, sobre insistir e confiar", relatou Rafa na legenda.