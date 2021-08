Juju Bonita - Reproduçao

Publicado 07/08/2021 18:41

Juju Bonita animadora, produtora e repórter da RedeTV! foi vítima de transfobia no Posto de Saúde, onde trabalha em Mauá, São Paulo, há quatro dias. "Todo mundo na cidade e no posto me conhecem pelo meu nome social e eu fui pedir um atestado para um médico, clínico geral. Ele perguntou pelo meu nome de batismo e eu disse que na ficha estava meu nome social. Esse profissional que se chama João Victor não gostou da minha resposta e aí me tratou mal. Me tratou como um lixo e ainda jogou o atestado na minha cara", contou para a coluna neste sábado (7).

O caso já foi parar na Secretária Municipal de Saúde de Mauá. "A secretária de Saúde já me ligou e na segunda-feira (9), eu farei um depoimento na Ouvidoria da Prefeitura. Pretendo também fazer um Boletim de Ocorrência e vou lutar para que outras pessoas não sofram mais ataques transfóbicos como eu sofri. Os pacientes sempre reclamaram do jeito que ele tratava as pessoas, mas agora eu senti na pele", explica.

