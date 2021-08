Andressa Urach - reprodução Instagram

Publicado 07/08/2021 17:44 | Atualizado 07/08/2021 18:06

Andressa Urach está grávida. A novidade foi anunciada pelo marido da modelo, Thiago Lopes, em um post no Instagram mostrando o teste positivo da gravidez da empresária e modelo. "Com muita alegria informo que serei papai. A Andressa está grávida!! Meu filho(a) foi muito desejado(a) por mim e pela Andressa. Amanhã já vou comemorar o meu dia (dia dos pais). Estou ansioso para carregar o meu filho(a) no colo. Família cristã sim!", escreveu na postagem deste sábado (7).Andressa, de 33 anos, já é mãe de um menino, Arthur, de um relacionamento anterior. No início de junho, ela revelou com exclusividade que ela e o marido tinham decidido aumentar a família recém-formada. Os dois estavam trabalhando para que a gravidez acontecesse o mais rápido possível pelo método natural, mas a modelo e empresária não descartava a possibilidade de uma fertilização in vitro. " Eu sempre gostei da ideia de ter pelo menos três filhos! Então conversamos e decidimos juntos de tentar engravidar. Queremos a casa cheia", disse na ocasião.