Publicado 12/08/2021 00:00 | Atualizado 13/08/2021 21:14

Silvio Santos está internado no Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, em São Paulo. A coluna soube que o apresentador e dono do SBT, de 90 anos, deu entrada na unidade hospitalar acompanhado da filha, Patrícia Abravanel, nesta sexta-feira (13), e já foi diagnosticado com a Covid-19 durante a triagem no pronto atendimento.

O dono do SBT mal entrou no hospital foi logo internado na Unidade de Terapia Intensiva da área exclusiva para a doença e monitorado de perto por uma equipe médica. O prontuário do paciente foi fechado e só poucas pessoas estão autorizadas ao acesso à ficha clínica. A coluna procurou a assessoria do SBT, que enviou uma nota confirmando a internação. "O apresentador encontra-se internado no Hospital Albert Einstein apenas para monitoramento de praxe e continua com sua alegria e animação de costume. Desejamos seu pronto restabelecimento".