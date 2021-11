Marcos Mion é contratado pela Globo - Reprodução

Marcos Mion é contratado pela GloboReprodução

Publicado 11/11/2021 13:32 | Atualizado 11/11/2021 15:30

A TV Globo fez uma negociação sigilosa para ter Marcos Mion na programação de sábado a partir de 2022. A emissora pagou cerca de R$ 20 milhões para a Netflix, referente à rescisão e multa contratual que o apresentador precisava pagar para deixar a plataforma.

Durante uma primeira negociação no meio do ano, a Netflix abriu uma exceção para que Mion pudesse ter um reality no canal Multishow, e também permitiu que ele estivesse no comando do Caldeirão somente até dezembro. Entretanto, a plataforma não gostou da ideia de manter Mion no streaming com um investimento milionário, enquanto sua imagem está sendo cada vez mais atrelada ao Grupo Globo, que decidiu mantê-lo de vez semanalmente na programação aberta da emissora.

A Netflix chamou Mion para formalizar a rescisão e não aliviou a multa em nenhum centavo. Se o valor não fosse pago, a multa também seria aplicada por dia que a sua imagem aparecesse na programação dos Marinhos a partir de janeiro de 2022.



Marcos Mion anunciou a sua contratação pela Netflix em abril deste ano, três meses após comunicar o seu desligamento da RecordTV. Em agosto, acabou contratado pela TV Globo e se viu diante de um impasse com a plataforma de streaming, mas conseguiu fazer um acordo.

O rompimento não foi tão 'romântico' como os comunicados oficiais indicam. Comunicada que Mion ficaria de vez aos sábados a partir de 2022, a Netflix não aliviou e exigiu cada centavo de multa contratual.



De acordo com fontes seguras que transitam no executivo da emissora, a Globo pediu para que Mion soltasse um comunicado dando a entender que ele teria procurado a Netflix, e que teria, por livre vontade, optado desistir de trabalhar na plataforma para se dedicar "de corpo e alma" apenas ao Grupo Globo. Hoje Mion é uma aposta alta na emissora, que não tem poupada investimentos para o apresentador. Internamente, Mion vem sendo alvo de ciúmes por parte de outros apresentadores da casa.



Luciano Huck, por exemplo, bateu na porta da direção da casa e exigiu também mais investimentos para o Domingão com Huck, e acabou tendo a exigência atendida. Uma das suas exigências foi manter a Unidade Portátil do seu programa, uma espécie de caminhão de link para realização de externas, ou seja, gravações nas ruas. Recentemente a Globo encerrou as UPs de programas como o Mais Você, Encontro com Fátima, Altas Horas, The Voice, Big Brother Brasil, entre outros, e passou a terceirizar com uma produtora esse serviço, o que representou uma baixa de qualidade no material apresentado, justamente porque os antigos profissionais com grande experiência nesse tipo de produção passaram a ser demitidos da emissora.