Luciano Huck se derrete todo por Angélica no 'Domingão'Reprodução

Publicado 12/11/2021 14:03 | Atualizado 12/11/2021 14:03

A TV Globo está mapeando programas que marcaram os domingos na televisão brasileira nos anos 80, 90 e 2.000. A ideia é estudar quadros que foram sucesso e comprar formatos semelhantes em feiras de televisão no exterior para o 'Domingão com Huck'.

Quadros responsáveis por enorme repercussão no SBT já estão na mira dos executivos da emissora, como 'Porta da Esperança', 'Roletrando', 'Topa ou Não Topa' e 'Dia de Princesa'. Como todos eles são registrados pelo SBT, o canal carioca busca formatos parecidos em feiras de televisão fora do país.

A Globo identificou, por meio de uma pesquisa, que o 'Domingão com Huck' deve se tornar mais divertido e emocionante. Por isso, as premiações seriam a cereja do bolo dentro dos novos quadros que Luciano Huck procura. A ordem é deixar o 'Domingão com Huck' repleto de premiações com muita diversão, e menos assistencialismo com histórias tristes e de superação. A Globo aposta que muitos prêmios também vão gerar alto engajamento nas redes sociais aos domingos.



Um dos quadros que a Globo pretende copiar e que já está quase certo nesse novo plano é o 'Dia de Princesa', exibido pelo SBT em 2010. As mulheres tomam um banho de loja, melhoram o visual em salão de beleza e conhecem seus ídolos, podendo até conseguir um bom emprego.

A Globo também pretende continuar com o quadro "Se Vira nos 30'. Entretanto, existe uma discussão interna na emissora em torno do programa, uma vez que Fausto Silva seria o titular do quadro.



Ainda segundo informações obtidas com exclusividade pela coluna, a equipe do Domingão com Huck aproveitou para reclamar sobre o baixo investimento geral que tem sido direcionado ao dominical de Huck. A reciclagem de antigos quadros do 'Domingão do Faustão' e também de quadros do próprio 'Caldeirão com Huck' teriam feito parte da lista de reclamações. A equipe do 'Domingão com Huck' pontuou à cúpula que os baixos investimentos não permitem muitas novidades e por isso as pessoas estão com baixa curiosidade acerca do novo programa. O próprio cenário do programa foi motivo de reclamação que, segundo pessoas que fazem parte do programa, não trouxe nenhuma novidade.



Conforme a coluna já havia noticiado, a Globo recebeu queixas do apresentador sobre a falta de investimentos com o programa. O apresentador questionou a emissora quando recebeu a notícia que sua Unidade Portátil Móvel (estrutura para gravações externas) seria terceirizada. Após as queixas, a emissora voltou atrás. Na ocasião, os executivos da emissora também disseram ao apresentador que iriam rever o orçamento e disponibilizar mais verbas para investir no programa.