NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 te apresenta clássicos de bolso da SNK Divulgação

Por Caio Hansen

Publicado 02/04/2021 17:13

NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1, uma coletânea com esse e diversos outros jogos do seu portátil. Se você ficou empolgado com o anúncio de SNK VS. Capcom: The Match of the Millennium para o Nintendo Switch , vai ficar ainda mais animado em saber que a SNK trouxe para o console da Big N o, uma coletânea com esse e diversos outros jogos do seu portátil.







O Neo Geo Pocket Color, que ironicamente foi rival do Game Boy da Nintendo, passou longe do nosso país, isso sempre deixou os gamers brasileiros com aquela curiosidade em jogar as maiores franquias da SNK em sua versão portátil. Mas agora, com grandes títulos chegando ao Nintendo Switch, muita gente pode matar essa curiosidade sem precisar de formas alternativas.



O NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 traz 10 títulos clássicos do portátil. FATAL FURY: FIRST CONTACT, The Last Blade: Beyond the Destiny, King of Fighters R-2, Samurai Shodown! 2, SNK GALS’ Fighters e SNK VS. Capcom: The Match of The Millennium já estavam disponíveis na loja da Nintendo, e quatro novos estão disponíveis exclusivamente na coletânea: Metal Slug: 1st Mission, Metal Slug: 2nd Mission, Big Tournament Golf e Dark Arms: Beast Buster.

Com 10 jogos, coletânea já está disponível para download via Nintendo eShop Divulgação Esses títulos exclusivos mostram que a SNK não é conhecida só por fazer bons jogos de luta. Metal Slug é run-and-gun já consagrado entre os gamers e os dois jogos presentes não fazem feio. Além disso, Big Tournament Golf traz o esporte para a coletânea e Dark Arms: Beast Buster, um RPG de ação, agrada ao remeter demais aos jogos clássicos da franquia The Legend of Zelda.

Os games são emulados perfeitamente para parecer e funcionar como no portátil, sendo possível escolher entre templates do Neo Geo Pocket Color que serão exibidos o tempo todo na tela. Filtros também estão disponíveis para que você sinta mais nostalgia simulando padrões de telas antigas, além da possibilidade de jogar com cores ou em preto e branco.

É possível escolher entre templates do Neo Geo Pocket Color Divulgação

NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 traz extras bem interessantes como a possibilidade de visualizar modelos 3D dos jogos e de seus cartuchos, a possibilidade de jogar em multiplayer nos modos Tabletop ou Portátil! (não disponível para alguns títulos) e um modo trapaça que permite retroceder alguns segundos nos jogos.

Visualize modelos 3D dos jogos e de seus cartuchos Divulgação



INFORMAÇÕES SOBRE O JOGO



Título: NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1

Gêneros: Luta, Ação, Esporte

Plataforma: Nintendo Switch

Preço: US$ 39,99

Jogadores: 1 a 2 jogadores

Classificação Indicativa: ESRB (Teen)

