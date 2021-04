A PGB 2021 entrevistou 12.498 pessoas no Brasil, em 26 estados e no Distrito Federal, entre os dias 7 e 22 de fevereiro de 2021 Divulgação

A Pesquisa Game Brasil (PGB), em sua 8ª edição, revelou dados importantes sobre o consumo de videogames pelos brasileiros. O maior destaque fica para o consumo de jogos durante a pandemia. Segundo a PGB, 75,8% dos gamers brasileiros afirmam jogar mais durante a pandemia do Coronavírus. 42,2% afirma ter gasto mais dinheiro com jogos, enquanto 60,9% diz consumir mais conteúdo sobre o assunto.



“À medida que passamos a ficar mais tempo em casa, o hábito de jogar se tornou mais recorrente e ganhou ainda mais espaço em nosso dia a dia. O distanciamento social se reflete no aumento de interesse em torno da experiência de jogar online, já que foi uma das poucas opções viáveis em tempos de confinamento”, disse Carlos Silva, Head de Gaming na Go Gamers, uma das parceiras da PGM 2021, ao lado de Sioux Group, Blend New Research e ESPM.

O consumo de jogos eletrônicos entre as mulheres segue crescendo. 51,5% dos jogadores brasileiros são mulheres, que dominam 62% do mercado mobile.



Além disso, o consumo de games entre as classes C1, C2, D e E também tem aumentado, correspondendo a quase metade do total (49,7%). A pesquisa também levantou a etnia dos jogadores, 50,3% se identificou como pretos ou pardos, enquanto 46% como brancos. 22,5% dos jogadores possuem entre 20 e 24 anos e 18,6% entre 24 e 29. 85,1% dos pais afirmam que seus filhos jogam, um crescimento de 6,4% desde a última pesquisa.



“Em 2020, os pais passaram a jogar mais com os filhos, em grande parte devido ao maior tempo dentro de casa. A ascensão dos eSports também mudou a forma como os pais encaram o hobby dos filhos — não só como passatempo, mas até como opção de carreira”, esclarece Camargo.



