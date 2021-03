SNK VS. Capcom: The Match of the Millennium chega ao Nintendo Switch Divulgação

Por Caio Hansen

Publicado 05/03/2021 17:37 | Atualizado 05/03/2021 17:38

O Neo Geo Pocket foi um console que passou longe do Brasil. Rivalizando com o Game Boy da Nintendo, o portátil da SNK trouxe as principais franquias da marca para brigar no bolso da molecada japonesa em 1998, mas foi com o Neo Geo Pocket Color, lançado em 1999, que o console alcançou relevância.



Agora é a hora da galera do ocidente curtir esses clássicos, já que a SNK vem lançando diversos jogos do console na série NeoGeo Pocket Color Selection. Os games são emulados perfeitamente para parecer e funcionar como no portátil. Atualmente estão disponíveis para download FATAL FURY: FIRST CONTACT, The Last Blade: Beyond the Destiny, King of Fighters R-2, Samurai Shodown! 2, SNK GALS’ Fighters e a bola da vez: SNK VS. Capcom: The Match of The Millennium.

O crossover traz ao todo 26 personagens de Street Fighter, Darkstalkers, The King of Fighters e Samurai Shodown. Para desbloquear personagens ocultos, o jogador pode coletar pontos nos modos Survival, Time Attack e em Minigames que podem seguir o tema de Ghouls n’ Ghosts, caso você escolha Capcom no menu, ou Metal Slug, se escolher SNK.



Os combates podem acontecer um contra um no modo Single, em duplas no Tag e em trios escolhendo o modo Team. Por ter sido lançado para um console portátil, a jogabilidade do game é simplificada em comparação a outros jogos de luta, mas isso não diminui em nada a diversão e faz jus ao modo portátil do Switch.

É possível escolher entre templates do Neo Geo Pocket Color Divulgação

Visualmente o jogo é agradável e nostálgico. Com aparência mais cartunesca, os personagens lembram muito mais uma versão “kids” dos originais, o que dá carisma aos mesmos. Tanto na versão portátil quanto na TV é possível escolher entre templates do Neo Geo Pocket Color que serão exibidos o tempo todo na tela. A variedade de cores e formatos só mostra como esse portátil era interessante. Filtros também estão disponíveis para que você sinta mais nostalgia simulando padrões de telas antigas, além de um modo trapaça onde é possível retroceder alguns segundos em uma luta e evitar qualquer dano.



SNK VS. Capcom: The Match of the Millennium e toda a série NeoGeo Pocket Color Selection só enriquecem a biblioteca do Switch e proporcionam que tenhamos finalmente contato com esses jogos incríveis.





INFORMAÇÕES SOBRE O JOGO



Título: SNK VS. CAPCOM: The Match of the Millenium

Gênero: Luta

Plataforma: Nintendo Switch (Download)

Data de Lançamento: 17 de fevereiro de 2021

Preço: US$7,99

Jogadores: 1 ou 2

Classificação indicativa: Teen

Loja: Nintendo eShop

