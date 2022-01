A evolução dos controles de videogame - Divulgação

A evolução dos controles de videogameDivulgação

Publicado 03/01/2022 17:04

O que diferencia um filme de um videogame é a interatividade que os jogos eletrônicos proporcionam. A principal ferramenta para isso, o elo entre o jogador e o software, sempre foi o controle. De um simples potenciômetro, até os sensores de movimento, os controles sempre ditaram o avanço tecnológico dos consoles. Mas, você sabe como tudo começou?



Girando rodinhas



Apesar de gerar debates, o Tennis for Two é considerado por muitos como o primeiro jogo eletrônico da história. Desenvolvido em 1958 pelo físico William Higinbotham em um computador analógico, o game simula, com a ajuda de um osciloscópio, uma quadra de tênis vista de lado, onde o jogador ajusta o ângulo de suas raquetadas com um potenciômetro e tenta acertar a bola sobre a rede pressionando outro botão no controlador.



O potenciômetro é aquele botão rotativo, como o volume de um rádio antigo, que se tornou padrão por muito tempo, principalmente no Pong, que se assemelhava muito ao o Tennis for Two. O potenciômetro foi adotado pelo Odyssey, o primeiro console de mesa da história, e é muito lembrado pelos brasileiros por estar presente no Telejogo, clone de Pong fabricado por aqui.

Tennis for Two, primeiro jogo eletrônico da história Divulgação

Manches, manetes e o joysticks



Os arcades, conhecidos por aqui como fliperamas, trouxeram novas formas de controlar seus jogos. As manetes e manches foram baseados em controladores de aeronaves e elevadores e funcionavam muito bem não só para jogos de aviação, mas para qualquer game que necessitasse de uma movimentação para múltiplas direções.



Joystick do Atari 2600 Divulgação

A hegemonia dos botões direcionais (D-pad)



Sem dúvida os botões direcionais são os elementos mais presentes nos controles de videogame. Também chamados de D-pad, foram desenvolvidos por Gunpei Yokoi — o mesmo criador do Game Boy — para o Game & Watch, primeiro portátil da Nintendo. A ideia era ter um console que coubesse no bolso, mas como um joystick tão protuberante poderia não causar desconforto? A solução foi criar quatro botões, para as diferentes direções, mas com a aparência de apenas um botão em forma de cruz. O sucesso foi tanto que o Super Famicom e seu primo norte-americano, o NES, receberam o mesmo sistema. De lá para cá todos os consoles da Nintendo tem seu D-pad, e até o lançamento do Joy-Con do Nintendo Switch, respeitava o mesmo design criado por Yokoi.



D-pad do controle do console Nintendo Enterteinment System Divulgação

Criatividade e realismo



A busca dos videogames sempre foi proporcionar uma maior imersão durante a interação do jogador com o game. Por isso muitos controladores que remetiam a acessórios comuns do cotodiano foram criados.



Controles em forma de arma de fogo são os mais lembrados. As pistolas Zapper do Nintendinho, a Light Phaser do Master System e a bazuca Super Scope lançada para o Super Nintendo são alguns dos exemplos de controles ideais para jogos que simulavam caçadas e guerras.



Outro modelo de controle fabricado aos montes eram os volantes. Os botões direcionais nos lembravam o tempo inteiro que aquele jogo de corrida não passava de ilusão, já os volantes ajudavam muito no realismo da experiência.



Pistola Zapper Divulgação

Muitos botões e vibração



As alavancas análogicas se diferem dos joysticks digitais pela leveza e maior cobertura direcional. A quinta geração de consoles não as introduziu, mas as popularizou com os controles do Nintendo 64, o DualShock do PlayStation e o controle 3D do Sega Saturn.



Outra característica dessa geração foi o acréscimo de muitos botões. A simplicidade de dois ou três botões de ação abriu espaço para a megalomania dos vários botões. Botões de ombro e até gatilhos ampliaram muito as possibilidades.



Ainda buscando imersão, foi a hora da vibração nos controles entrar no jogo. Com a visão e audição sendo exploradas ao máximo nas jogatinas, faltava o tato entrar nessa onda. O DualShock trazia internamente a função de vibrar quando havia colisões no jogo, enquanto o Nintendo 64 precisava do acessório Rumble Pak acoplado em seu controle para isso.



DualShock 4 Divulgação

E fora dos consoles?



Os computadores sempre utilizaram controles parecidos com os dos consoles de mesa, mas também era muito comum adaptar acessórios feitos para outros fins. O maior exemplo disso são o mouse e teclado, que se tornaram padrão em competições de eSports, principalmente em jogos de FPS e MOBA.



Os sensores de movimento transformaram o corpo do jogador no controle Divulgação

Sensores de movimento



A mais recente revolução dos controles foram os sensores de movimento. Durante a sétima geração, o Nintendo Wii trouxe um sensor em forma de barra que permitia que o jogo interpretasse seus movimentos através do o Wii Remote, que lembrava muito um controle remoto de TV, e deveria estar em uma das mãos. Um Nunchuk poderia ser acoplado ao seu Wii Remote adicionando uma alavanca analógica e mais botões.



As concorrentes não ficaram para trás. A Sony trouxe para o PlayStation o PS Move, que lembrava muito o Wii Remote e o Nunchuk, e eram captados pela PlayStation Eye, sucessor do EyeToy do PlayStation 2. A Microsoft revolucionou ainda mais com o aclamado Kinect, um sensor de movimento que dispensava qualquer acessório nas mãos do jogador. Com o Kinect seu próprio corpo te liga com o personagem do jogo.



Vale uma menção honrosa para o Activator, lançado em 1993 para o Mega Drive. O acessório previa o sucesso do uso de movimentos corporais para controlar os jogos, mas falhou devido a sua imprecisão.



--



Olhar a evolução dos controles é olhar a evolução dos videogames. Ver que saímos dos potenciômetros e chegamos aos sensores de movimento, mas nunca abrimos mão dos direcionais e botões de ataque, mostra que as possibilidades são diversas, o que importa é a diversão, a interatividade e a imersão.

