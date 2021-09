Rio, 03/06/2020, " Rio - 02/06/2020 - ESPECIAL ANIVERSARIO de 69 anos do O DIA - na foto Luarlindo Ernesto, foto de Gilvan de Souza / Agencia O Dia - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

"Ô Luar, me empresta umas colheres de açúcar ?" "Ah, aproveita e arranja uns três ovos ?" Quem nunca passou por isso, com um vizinho batendo na sua porta ? Pode variar o produto. Escada, ferramentas, sabão em pó, vale tudo. E, agora com tantas informações sobre os níveis baixos dos reservatórios que movem nossas hidroelétricas - e o preço absurdo das termelétricas - resolvi me preparar para a escuridão que se aproxima.

Vejam bem, sou ex-praticante de camping. Fui associado a um clube por muitos anos. Percorri vários estados e municípios, sempre usando as instalações limpas e que proporcionam conforto e segurança. Aprendi a conviver com os recursos que conseguia. Geladeira, televisão, rádio, iluminação, tinha na barraca. Banheiros, sanitários, local para lavagem de roupas e banho o clube proporciona. Ah, sempre tinha a cantina, com bebidas, refrigerantes, alimentação e outros mimos.

Mas, a vida era um pouco de aventura, com direito a improvisos e convivência espetacular com outros sócios. Uns ajudando os outros. Fraternidade, boa vizinhança, educação e respeito mútuo.



Vou deixar o passado de lado. Estava falando da escuridão (esqueçam os vizinhos) que se aproxima. Apesar de ter deixado de lado a prática do camping, guardei equipamentos daquela época. Os dois lampiões a gás e um outro movido a querosene, estão limpos e prontos para uso. Já comprei as camisas, de sobra, para eles. Vão ser úteis em breve. Até o gerador de energia, pequeno e barulhento, com tanque de 15 litros de combustível, está de prontidão. Mandei fazer uma revisão.

O Júlio, o mago dos motores, deu sinal de que tudo está funcionando, apto para ser usado. Dá para garantir a geladeira por mais de 7 horas. Ou a TV, por mais de dez horas. O ferro de passar, a carvão, tá brilhando de limpo. O fogão a lenha é companheiro de muitos anos. A chaminé foi limpa e está engolindo fumaça que nem gente grande. Reforcei o estoque de velas.



Então, enviei fotos dos equipamentos para o Fred. Ele está passando uns dias na Suíça, terra natal, onde

foi rever a família. Já já ele volta. Ficou de se precaver para a escuridão e deve voltar em tempo de abastecer seu depósito de lenha e carvão. Ele conhece do assunto.



O depósito de água da chuva, que tenho no quintal, está preparado para os dias com possível colapso, ou interrupção, no fornecimento do precioso líquido. É com essa água que rego a horta e o pomar. Para o uso de sobrevivência, a fonte natural da Água Santa não secou. Mesmo com as queimadas criminosas, provocadas pelos baloeiros sem escrúpulos, nas matas ao redor da Serra dos Pretos Forros, a indústria não parou. Os empresários que exploram a fonte, já calejados com incêndios, mantêm brigada de bombeiros civis que dominam o fogaréu das queimadas.

A despensa está relativamente abastecida. Macarrão e sardinhas em conservas não podem faltar. É a típica comida nos campings. Sempre aparece uma emergência. Já esvaziei e desliguei o freezer. Claro, poupando energia elétrica. Então, tenho camarão seco e carne de sol, para variar o cardápio. Para o calor, tenho ventarolas e leques que ganhei da Espanha. A piscina de plástico, três mil litros, já está limpa e cheia. Tenho, no barato, uns 15 mil litros de água. Acredito que consigo chegar até dezembro, época das chuvas,

sem precisar pedir algo aos vizinhos.

Mas, estou pensando em comprar uma geladeira a gás. Ou a querosene. Cheguei a usar a última, nos velhos e bons tempos, na Ilha Grande, isso lá pelos anos 1950/60. Ainda faço os cálculos de custo/benefício. Enquanto isso, vou tentando ganhar a Mega Sena e, então, instalar energia solar aqui na caverna. Mas,

cheio de grana, talvez me mude para os arredores do Pico da Neblina, conhecem? Devo levar os vizinhos ?