Wilson Beserra - suplente (PMDB) - DIVUILGAÇÃO

Publicado 07/01/2022 11:00

Quem está todo pimpão chegando ao PSD de Eduardo Paes é o ex-deputado federal Wilson Beserra.



O nome do parlamentar ganhou as manchetes há três anos, por ocasião da malfadada festa de aniversário de 70 anos do Hospital Federal de Bonsucesso. A diretora na época, Luana Camargo, foi apontada como uma indicação de Beserra. O Ministério da Saúde exonerou o comando da unidade dias depois.

A celebração foi muito criticada não só pelo valor, mas por acontecer no momento em que o hospital passava por uma crise, com o ar condicionado do centro cirúrgico quebrado e falta de material nos almoxarifados. Na ocasião, os responsáveis alegaram que o evento fora realizado com doações.