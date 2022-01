Já tem bafafá no forno para o retorno das atividades parlamentares na Carioca. O deputado Flávio Serafini (PSOL) aproveitou a interrupção do recesso para a análise um veto do governador , e protocolou o PL 5283/2022, que prevê a obrigatoriedade do passaporte vacinal na rede estadual e particular de ensino, tanto no ato da matrícula como para frequentar às aulas.