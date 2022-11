Brasileiro preocupado com impacto ambiental de eletrônicos - imagem de divulgação Sansung

Brasileiro preocupado com impacto ambiental de eletrônicosimagem de divulgação Sansung

Publicado 08/11/2022 12:01

Pesquisa feita no país aponta que apesar de 94% dos entrevistados consideram importante o hábito da reciclagem em geral, apenas 62% já incorporaram o hábito da separação de lixo e destinam corretamente seus produtos eletrônicos fora de uso para a reciclagem através dos programas de logística reversa.



A sondagem feita pela MindMiners aponta ainda que 38% dizem que doam a terceiros aparelhos eletrônicos que ainda funcionam. Já 29% preferem vender ou descartar em locais apropriados para isso, enquanto 24% guardam para ocasiões de uso emergencial.

Hábitos regionais diferenciados

A maioria dos que aderiram a reciclagem é morador da região Sul do país na proporção de 77%. Entre as cidades, com maior índice de adesão à separação de lixo orgânico reciclável: Porto Alegre (81%), São Paulo (76%) e Campinas (68%), no interior paulista.



A prática de reciclagem tende a ser maior conforme a praticidade, sendo praticado em residências em que o serviço regional de coleta de lixo já é feito de forma seletiva. Dentre os que não tem o hábito de separar os itens, 39% não fazem por falta de conhecimento de pontos de coleta próximo às suas residências.



Em sua maioria (65%), os brasileiros acreditam que as empresas, em geral, estão se tornando mais sustentáveis, pois percebem que seus clientes estão cada vez mais atraídos por marcas com esse perfil.



“O programa de reciclagem Re+, que somente no primeiro semestre de 2022 apresentou um aumento de quase 190% no número de eletroeletrônicos e eletrodomésticos coletados no Brasil, na comparação com o mesmo período de 2021. Além disso, a empresa também anunciou em setembro, globalmente, sua nova estratégia ambiental. Entre as metas está, por exemplo, a de zerar as emissões de carbono até 2050”, afirma Luiz Xavier, diretor sênior de Customer Service na Samsung Brasil apontada por 53% dos entrevistados com a mais associada à sustentabilidade no segmento de eletrônicos.