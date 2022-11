Cristo Redentor - foto de divulgação Riotur

Publicado 08/11/2022 13:32

Com a proposta de atrair mais turistas e eventos corporativos, o Rio de Janeiro garante espaço na World Travel Market, em Londres, principal feira de turismo na Europa. Conta com 3 mil expositores de mais de 100 países. O objetivo da presença do Rio CVB é fomentar os atrativos junto ao Velho Continente. Além disso, incentivar as companhias aéreas europeias a aumentarem suas rotas rumo ao espaço carioca.

“A WTM é um encontro global de extrema relevância para o setor. Nosso objetivo é que o número de europeus visitando nossa cidade em 2023 seja maior que em 2019, ano anterior à pandemia. O Rio já é bem visto na Europa, mas é preciso reforçar a imagem para ampliar o alcance. A feira também nos permite contato direto com maiores nomes da indústria do turismo, facilitando a captação de negócios e eventos. Um dos focos é fomentar a malha de voos das companhias aéreas, algo que consideramos estratégico”, justifica Carlos Werneck, presidente-executivo do Rio CVB,

Em 2019, a Cidade Maravilhosa recebeu 360 mil turistas do Velho Continente sendo 49 mil viajantes. A da inserção no evento inglês é estratégica. O Reino Unido é o segundo maior emissor do mercado europeu, atrás apenas da França.



Além da participação na feira, o Convention Bureaueau tem feito uma série de ações para aproximar a Cidade Maravilhosa do mercado europeu. Este ano, a entidade fechou uma parceria com a Bossa Brasil para atuar como representante comercial junto ao escritório em Londres. A empresa vai passar a auxiliar o Rio CVB em feiras e eventos, fortalecendo atividades relacionadas a operadoras e agentes de turismo.