Ivan Moniz - foto de divulgação

Publicado 09/11/2022 12:08

O empresário, conhecido por investimento em vários negócios e ligado ao empreendedorismo, divide seu tempo colaborando com ONG que atua na favela de Paraisópolis, em São Paulo e no desenvolvimento de seu videocast social.

“Sempre estou investindo em projetos sociais. Sei o quanto a nossa sociedade é desigual e injusta com tantas pessoas. Procuro fazer a minha parte para tornar a vida de todos um pouco mais confortável”, afirma Moniz.



Florescer a Solidariedade

Em junho deste ano, Ivan Moniz recebeu o título de embaixador da ONG Florescer, da qual é um dos mantenedores desde 2019. A organização, fundada em 1990 por Nadia Bacchi, mãe da atriz Karina Bacchi, atua na favela de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, levando atividades ligadas a educação, esporte, lazer, cultura e profissionalização.

Podcast Social

Sócio de restaurantes e baladas na capital paulista, como Café De La Musique, 300 Cosmo Square Club, Papaya Café, Nine Seven Club e Terrazza Rooftop Jardins, o empresário planeja lançar, em breve, o “Donation Cast”, um videocast que visa a estimular doações a projetos sociais.

“É uma corrente do bem. Vou fazer quatro gravação e depois soltar os episódios. Temos alguns famosos e influencers confirmados”, revela.

Na prática, enquanto as pessoas assistem ao podcast, em formato de vídeo, será possível fazer doações para as ONGs parceiras por meio de um QR Code disponibilizado na tela.

“Será o primeiro videocast do Brasil cujo objetivo é ajudar as pessoas”, frisa o empresário.

Segundo o investidor, o meio empresarial precisa se aproximar mais de ONGs e pôr em prática programas educacionais, culturais e profissionalizantes direcionados às comunidades menos favorecidas.

“Acredito que é assim que conseguiremos mudar a realidade do nosso País”, destaca o empresário. O lado bom é que vejo esse movimento ocorrendo. Ainda é tímido, mas está crescendo”, avalia Ivan Moniz.