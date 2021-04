Unidade garden de empreendimento em Teresópolis. Tipologia foi muito procurada na pandemia Divulgação

O ritmo continua acelerado nos canteiros de obra pelo país. A Riooito Incorporações está iniciando a construção do Cenário dos Pássaros, segundo empreendimento da empresa em Teresópolis. Além disso, a construtora assinou o contrato com a Caixa, garantindo o aporte financeiro para o novo empreendimento.



Mariliza Fontes Pereira, CEO da Riooito, conta que a obra está gerando cerca de 300 vagas de empregos diretas e indiretas. Com investimento de R$ 27 milhões, o condomínio tem previsão de entrega para abril de 2023. “O Cenário dos Pássaros segue o conceito que levamos para Petrópolis com o Cenário de Monet, já entregue, e com o Cenário da Montanha, que estamos construindo. São condomínios que prezam pelo alto padrão de qualidade, dentro de áreas com muito verde e sustentabilidade. A preservação do meio ambiente é fator indispensável nos nossos projetos”, afirma Mariliza.



A executiva diz ainda a pandemia acelerou o desejo de mudança e as iniciativas do poder público para estimular a aquisição do imóvel impulsionaram o mercado imobiliário. “No Cenário dos Pássaros, temos muitos compradores de Teresópolis e também de outras regiões, em especial do Rio que desejam mais qualidade de vida”, comenta. As últimas unidades estão com preços a partir de R$ 180 mil. São apartamentos de dois quartos com varanda e unidades gardens (com quintal exclusivo), uma vaga de garagem para cada unidade, segurança com portaria 24 horas e área de lazer completa.

Tour virtual para vistoria de obra

E já que o assunto de hoje é obra, o tour virtual, tecnologia que permite conhecer cada ambiente de um imóvel, também é uma ferramenta de grande utilidade para tarefas de gestão de administração da construção. Segundo a Banib, empresa de soluções em tecnologia para o mercado imobiliário, o recurso possibilita que a construtora tenha um acompanhamento da evolução e também o andamento do cronograma de cada uma das etapas da obra. “Além disso, é uma tecnologia que transmite segurança, praticidade e economia, gerando menor incidência de multas e taxas, além de selos de boa gestão e qualidade", comenta Renato Rodrigues, CEO da Banib.



Rodrigues complementa ainda que o tour pode ser uma alternativa importante para a elaboração de relatórios técnicos, monitoramento do canteiro, atualização para o cliente, maior produtividade, e eficácia no andamento da construção, entre outras vantagens. No formato de vistoria, o tour virtual é utilizado com duas imagens de um mesmo ambiente em períodos diferentes, apontando o avanço da obra e mostrando a evolução do projeto. A construtora Passarelli, por exemplo, é uma das empresas que utiliza a ferramenta em parceria com a Banib.