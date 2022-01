Localização, preço e quantidade de ambientes são prioridades de quem vai alugar um imóvel - Freepik

Publicado 03/01/2022 19:32

Os brasileiros ainda estão cautelosos quando o assunto é viajar neste período. De acordo com levantamento do portal Imovelweb, a maioria dos entrevistados busca por uma hospedagem que esteja dentro do orçamento, sendo que 63,92% pretendem gastar de R$ 100 a R$ 300 por diária. "Uma pesquisa recente divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) aponta que a renda do brasileiro é a menor em oito anos. Por isso, muitos pensam duas vezes antes de assumir o compromisso com uma viagem. Para quem não desiste de tirar alguns dias de folga no final de dezembro e início de janeiro, a opção tem sido a locação de imóveis de temporada", explica Angelica Quintela, gerente de Marketing da empresa.

Segundo o estudo, quando o assunto é hospedagem, a maioria pretende ficar em hotel (43,92%), mas há quem prefira aluguel de temporada (29,18%), moradia própria (11,59%), local emprestado (9,87%), hotel (4,29%) ou acampamento (1,14%). Dos dois mil entrevistados que vão alugar um imóvel, o apartamento aparece como primeira escolha de 55% das pessoas. Já a busca por casas representa 44,5%, sendo que as unidades de dois quartos são as mais desejadas (38,32%).

O levantamento aponta ainda que a maioria dos participantes prioriza a localização (69,23%), o preço (20,57%), se o ambiente é novo (5,19%), a quantidade de cômodos (3,94%) e a decoração (20,57%). Eles também consideram fundamental um imóvel que tenha piscina (44,9%), comércio próximo (32,92%), jardim (10,55%), espaço para pets (9,84%) e quadra (1,79%).