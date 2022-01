Madeira, tecidos, fibras naturais e cores como bege, areia e tons terrosos são as apostas para este ano - Freepik

Madeira, tecidos, fibras naturais e cores como bege, areia e tons terrosos são as apostas para este ano

Publicado 04/01/2022 19:36 | Atualizado 04/01/2022 19:36

Se você está pensando em renovar a casa, uma dica é ficar por dentro das preferências que vão ser as apostas de 2022. Vale lembrar que, desde o início da pandemia e da adoção do home office, as pessoas estão passando mais tempo dentro de casa e, com isso, buscando mais por conforto, acolhimento e versatilidade para seus lares. E com o formato híbrido ganhando espaço nas empresas, ter um ambiente em casa adequado para realizar as atividades profissionais ainda será uma necessidade este ano. Segundo a Yuca, proptech de moradia, entre as tendências de arquitetura e decoração para 2022 estão:

Móveis multifuncionais

Diante da necessidade de atender a diferentes funções, as pessoas começaram a investir mais na própria casa e passaram a se preocupar em fazer escolhas mais inteligentes. Móveis modulares, itens garimpados ou usados despontam pela sua qualidade e flexibilidade. Assim, apostar em elementos multifuncionais como sofás retráteis, mesas com prateleiras e móveis dobráveis facilita que um item se encaixe em diferentes tipos de ambientes. Um exemplo são as mesas de madeira, que podem ser usadas no escritório ou como mesa de jantar.

Mais privacidade

Ao contrário da tendência do "conceito aberto", que vinha crescendo nos últimos anos, em 2022 a busca por imóveis com cômodos separados e privativos será maior. O uso de divisórias flexíveis para separar os espaços é uma grande tendência para o próximo ano, já que é uma forma mais versátil de ajudar as pessoas a se desconectar do trabalho e a transitar de um ambiente para outro. Por não se tratarem de instalações definitivas, essas estruturas móveis ainda permitem que o morador mude a disposição de acordo com a necessidade.

Conexão com a natureza

Depois de quase dois anos dentro de casa, os espaços externos e as varandas foram muito valorizados, já que para muitos essa era a única forma de ter contato com o verde. Neste sentido, as plantas surgem como uma alternativa para trazer a natureza para dentro de casa. Para ajudar nessa busca por conexão dos lares com o meio-ambiente, os itens que estarão em alta em 2022 são: materiais como madeira, tecidos e fibras naturais, cores como bege, areia e tons terrosos, além de texturas e formas orgânicas.

Personalidade

Outra tendência para 2022 é trazer cada vez mais a personalidade para dentro de casa. As pessoas estão em busca de ambientes mais acolhedores, vivos e que passem, de fato, uma mensagem. Misturar diferentes estilos de decoração, incluir as cores favoritas nos detalhes do imóvel, estampas e formas variadas são maneiras deixar a casa do seu jeito.



Apesar dessa mistura, o minimalismo - tendência de decoração que vem se consolidando nos últimos anos e que traz o conceito de poucos itens decorativos nos imóveis e no uso de peças objetivas e necessárias - ainda deve permanecer nos projetos deste ano. Por isso, vale a pena brincar com os elementos, sem exagerar nas variações.