Questões jurídicas, administrativas, financeiras e operacionais serão abordadas em encontro para síndicos - Freepik

Questões jurídicas, administrativas, financeiras e operacionais serão abordadas em encontro para síndicosFreepik

Publicado 05/01/2022 12:24

O dia a dia nos condomínios requer dos gestores cada vez mais capacitação para lidar com os diversos aspectos que envolvem a gestão. Para se ter ideia, de acordo com a Associação de Síndicos Profissionais (ABRASSP) mais de 68 milhões de pessoas moram em condomínios no Brasil e há cerca de 421 mil síndicos. Além disso, estes edifícios movimentam mais de R$ 165 bilhões por ano.

Para quem deseja aperfeiçoar os conhecimentos neste início de ano, seja síndico ou pessoas interessadas em entrar na área, a Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis), por exemplo, vai promover de 7 de fevereiro a 18 de abril o curso online de Capacitação para Gestores Condominiais. Diversos temas como questões jurídicas, administrativas, financeiras e operacionais serão abordados.

Já o Secovi Rio (Sindicato da Habitação) está com o curso Assembleias Condominiais: Aspectos Importantes de Sucesso, no formato EaD (Ensino a Distância). O encontro será nos dias 15, 16, 22 e 23 de fevereiro, das 18h30 às 21h30, via plataforma Zoom.

Entre os assuntos estão convocação, instalação e funcionamento, além de assembleias ordinárias e extraordinárias, como redigir uma ata clara e objetiva e os direitos do condômino inadimplente.