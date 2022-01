Para evitar a presença de roedores, mantenha os ambientes limpos e livres de entulhos - Freepik

Para evitar a presença de roedores, mantenha os ambientes limpos e livres de entulhosFreepik

Publicado 07/01/2022 19:11

O verão é marcado por altas temperaturas, maior ocorrência de chuvas e dias mais longos, fatores que tornam a época ideal para a proliferação de pragas como o mosquito Aedes aegypti, de roedores e de escorpiões. De acordo com a bióloga da Bayer, Maria Fernanda Zarzuela, esses animais entram nas casas quando encontram um ambiente propício com água, alimento, acesso e abrigo. Por isso, é preciso tomar algumas medidas. Uma delas, aconselha a especialista, é lavar sempre a louça, não deixar água à vista, guardar os alimentos na geladeira ou em recipientes fechados e nunca acumular lixo.

Para evitar a presença dos Aedes aegypti nas residências, a bióloga recomenda manter as calhas de água desobstruídas, as caixas d'água cobertas, os ralos desentupidos, as latas furadas no fundo e as garrafas de cabeça para baixo, além de vasos de plantas com areia no prato. Também é importante permitir que o agente de endemias (devidamente identificado) faça a avaliação das casas e, quando necessário, aplique inseticida nas áreas onde frequentemente são encontrados Aedes aegypti.

Com relação aos escorpiões, eles são predadores ativos e suas principais presas são baratas, cupins, grilos e aranhas de pequeno porte. Por isso, a orientação é manter infestações de baratas sob controle, com desinsetizações constantes, e deixar as áreas limpas, sem restos de comida. E assim como propiciam a proliferação dos escorpiões, as chuvas torrenciais também colaboram para o aumento do número de roedores nas cidades, responsáveis pela transmissão da leptospirose. Para evitar essa presença indesejada, mantenha os ambientes limpos e livres de entulhos e armazene o lixo em lixeiras fechadas.